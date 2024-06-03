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В Грузии обязали организации зарегистрироваться на портале иноагентов

Папуашвили: компании в Грузии обязаны зарегистрироваться на портале иноагентов

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Sputnik/РИА «Новости»

Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и в течение 60 дней создаст портал для организаций, работающих в интересах иностранных государств и компаний. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили после подписания закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.

По его словам, подписанный закон 3 июня будет опубликован на законодательном вестнике и будет действовать с 4 июня.

Папуашвили уточнил, что после 60 дней те организации, которые работают в Грузии и имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года.

Согласно грузинскому закону об иноагентах, организацией, проводящей интересы иностранной силы, считаются те, кто получают более 20% доходов из-за рубежа.

В этот же день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятием закона об иноагентах Тбилиси одержал победу над «недоброжелателями», поскольку стране удалось сохранить суверенитет и безопасность.

Ранее в Грузии заявили, что финансирование от США и ЕС ассоциируется с насилием.

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Закон об иноагентах в Грузии
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