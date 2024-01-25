Парламент Венгрии не будет проводить внеочередное заседание ради приема Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что законодательный орган не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО. В интервью Index он мотивировал это тем, что ситуация не является экстраординарной.

«Не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которые не всегда отвечают интересам Венгрии, возьмет на себя инициативу по созыву такой встречи, но, вероятно, это не приведет к успеху», — сказал Кёвер, отвечая на соответствующий вопрос о созыве парламента.

По его словам, нет никакой срочности в вопросе о ратификации членства Швеции в НАТО. Спикер парламента подчеркнул, что не считает эту ситуацию «какой-то исключительной».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил, что правительство поддерживает членство Швеции в альянсе и предложит ратифицировать соглашение «при первой возможности».

23 января Bloomberg сообщил, что парламент Турции одобрил принятие Швеции в состав НАТО. Ожидается, что в скором времени заявление Стокгольма будет направлено на подпись президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее власти Германии выразили уверенность в членстве Швеции в НАТО.