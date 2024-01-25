Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парламент Венгрии не будет проводить внеочередное заседание ради приема Швеции в НАТО

В парламенте Венгрии не будут проводить экстренное заседание по Швеции и НАТО

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что законодательный орган не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО. В интервью Index он мотивировал это тем, что ситуация не является экстраординарной.

«Не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которые не всегда отвечают интересам Венгрии, возьмет на себя инициативу по созыву такой встречи, но, вероятно, это не приведет к успеху», — сказал Кёвер, отвечая на соответствующий вопрос о созыве парламента.

По его словам, нет никакой срочности в вопросе о ратификации членства Швеции в НАТО. Спикер парламента подчеркнул, что не считает эту ситуацию «какой-то исключительной».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил, что правительство поддерживает членство Швеции в альянсе и предложит ратифицировать соглашение «при первой возможности».

23 января Bloomberg сообщил, что парламент Турции одобрил принятие Швеции в состав НАТО. Ожидается, что в скором времени заявление Стокгольма будет направлено на подпись президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее власти Германии выразили уверенность в членстве Швеции в НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами