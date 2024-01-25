Власти Германии выразили уверенность в членстве Швеции в НАТО

Швеция в конце концов войдет в состав станет членом Североатлантического альянса. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц, чьи слова передает ТАСС.

«Я весьма уверен, что вслед за Финляндией членом НАТО станет и Швеция», — утверждает политик.

Шольц также добавил, что в настоящее время Германия желает получить одобрение на включение Венгрии в международный военно-политический блок.

«Я уверен, что очень скоро последуют все необходимые решения», — подчеркнул канцлер.

Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил, что правительство поддерживает членство Швеции в альянсе и предложит ратифицировать соглашение «при первой возможности».

23 января Bloomberg сообщило, что парламент Турции одобрил принятие Швеции в состав НАТО.

Ранее в Кремле оценили решение Турции по принятию Швеции в НАТО.