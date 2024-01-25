Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, когда Хейли выйдет из президентской гонки

Сенатор Круз: Хейли покинет президентскую гонку после праймериз в Южной Каролине

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что борьба за выдвижение на пост президента США от Республиканской партии фактически завершится после праймериз в Южной Каролине, где победит Дональд Трамп, а его соперница Никки Хейли будет вынуждена покинуть гонку. Его слова приводит Fox News.

«Нью-Гэмпшир был последней попыткой Никки. Она вложила все силы, за ней стояли все умеренные миллиардеры, все миллиардеры, которые никогда не были сторонниками Трампа, и она проиграла», — подчеркнул Круз.

По его словам, Хейли не выходит из президентской гонки, поскольку «у нее есть финансирование».

«Многие люди, выписывающие ей чеки, ненавидят Дональда Трампа, но эта гонка закончится в Южной Каролине. Трамп победит, он не просто выиграет немного. Он выиграет с двузначным счетом…» — предположил Круз.

С его точки зрения, Никки Хейли покинет президентскую гонку через 18 часов после праймериз в Южной Каролине.

До этого ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм заявила, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире, потому что завоевал сердца избирателей, несмотря на юридические проблемы.

Ранее Рамасвами подверг критике Хейли за участие в праймериз Республиканской партии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами