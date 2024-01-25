В США раскрыли, когда Хейли выйдет из президентской гонки

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что борьба за выдвижение на пост президента США от Республиканской партии фактически завершится после праймериз в Южной Каролине, где победит Дональд Трамп, а его соперница Никки Хейли будет вынуждена покинуть гонку. Его слова приводит Fox News.

«Нью-Гэмпшир был последней попыткой Никки. Она вложила все силы, за ней стояли все умеренные миллиардеры, все миллиардеры, которые никогда не были сторонниками Трампа, и она проиграла», — подчеркнул Круз.

По его словам, Хейли не выходит из президентской гонки, поскольку «у нее есть финансирование».

«Многие люди, выписывающие ей чеки, ненавидят Дональда Трампа, но эта гонка закончится в Южной Каролине. Трамп победит, он не просто выиграет немного. Он выиграет с двузначным счетом…» — предположил Круз.

С его точки зрения, Никки Хейли покинет президентскую гонку через 18 часов после праймериз в Южной Каролине.

До этого ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм заявила, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире, потому что завоевал сердца избирателей, несмотря на юридические проблемы.

Ранее Рамасвами подверг критике Хейли за участие в праймериз Республиканской партии.