Законопроект об абортах вынесут на рассмотрение сейма Польши

Законопроект о легализации абортов будет вынесен на рассмотрение сейма Польши правительством республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аборты — это одна из тем, по которой в коалиции существуют разные взгляды. Мы готовы внести в Сейм (…) проект о безопасном и легальном аборте до 12-й недели», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В публикации говорится, что, по предварительным подсчетам, у законопроекта немного шансов стать законом. В польском Сейме против легализации абортов выступает не только входящее в правительственную коалицию объединение «Третий путь», но и оппозиционная партия «Право и справедливость». Даже если парламентарии одобрят документ, в дальнейшем он должен поступить на подпись к президенту Анджею Дуде, который выступает против абортов.

Аборты запрещены в Польше с 1993 года. Исключения допускаются при угрозе жизни беременной женщины и при изнасиловании.

21 января стало известно, как запрет абортов влияет на количество летальных исходов среди младенцев.

21 декабря заслуженный врач РФ Надежда Башмакова рассказала о бесполезности запрета абортов.

Ранее в Совете Федерации выступили против запрета абортов в российских частных клиниках.