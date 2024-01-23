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Лавров заявил, что Россия не обсуждала с Трампом завершение конфликта на Украине

Лавров: РФ не обсуждала с Трампом и с кем-либо в США завершение СВО на Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская сторона не обсуждала ни с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, ни с кем-либо в Соединенных Штатах возможности завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью CBS.

«У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, поскольку текущая администрация не заинтересована в диалоге», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.

22 января Лавров прибыл в США для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Министр высказал мнение, что при Трампе, если он победит, сохранится тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ. По словам Лаврова, отношения между Вашингтоном и Москвой начали ухудшаться еще при Джордже Буше – младшем.

Ранее Лавров рассказал о психологических комплексах США.

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