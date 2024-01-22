Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской

Возможными объектами госсобственности России за рубежом, которые подпадают под указ об их поиске, могут быть объекты во французской Ницце, здания в Иерусалиме, а также фабрики, заводы, судоверфи. Об этом РБК рассказали опрошенные историки.

18 января президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей в том числе СССР и Российской империи. Деньги получит Предприятие по управлению российской собственностью за рубежом, входящее в Управление делами президента РФ, чтобы найти имущество и обеспечить его юридической защитой.

Доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ, Александр Крушельницкий рассказал, что XIX–XX представители императорского дома Романовых покупали и строили дома на побережье Ниццы, в частности собор святителя Николая Чудотворца. Кроме того, в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии подданными Российской Империи были размещены крупные и многочисленные счета.

Некоторое имущество Российской империи и СССР оказалось не переведено в собственность Российской Федерации, отметил историк, научный сотрудник института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. По его словам, и в советское время приобреталась недвижимость за рубежом, в частности дипломатическими ведомствами, а потом были фактически, в связи с упразднениями этих ведомств, они не были переведены в собственность Российской Федерации.

Однако России все же удалось вернуть часть имущества СССР и Российской империи за рубежом, например, тот же собор в в Ницце. С 2000 года в собственность РФ было переведено около 4 тыс. различных объектов имущества, разного по ценности, в том числе в Европе, на Ближнем Востоке, в ЮАР.

Ранее Путин засекретил данные о режимных объектах.