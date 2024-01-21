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Трамп оценил влияние политики Байдена на США

Трамп: США превратились в свалку для остального мира

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, демократия в Штатах в опасности «из-за некомпетентности Байдена».

Трамп добавил, что в штате Айова на состоявшихся в минувший понедельник партийных конференциях наблюдалась рекордная поддержка. Бывший глава Белого дома также призвал сторонников в штате Нью-Гемпшир обеспечить такую же активность.

До этого сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что после победы экс-президента США на кокусах в Айове президентская гонка в стране фактически окончена.

Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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