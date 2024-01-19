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В Пакистане пройдет заседание комитета по нацбезопасности на фоне напряженности с Ираном

В Пакистане 19 января пройдет заседание по обсуждению ситуации с Ираном

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Faisal Mahmood/Reuters

Комитет по национальной безопасности правительства Пакистана 19 января проведет внеочередное заседание на фоне напряженности с Ираном после обмена ракетными ударами. Об этом сообщило пакистанское издание Dawn со ссылкой на министерство информации страны.

После ответной реакции Пакистана на ракетную атаку Ирана премьер-министр Анварул Хак Какар прервал свой визит в Давос и созвал экстренное заседание кабинета министров по национальной безопасности. На встрече под председательством премьер-министра выступят начальник штаба армии генерал Сайед Асим Мунир и члены федерального кабинета министров.

Временно исполняющий обязанности министра информации Муртаза Соланги подтвердил, что Какар созвал заседание правительственного комитета по национальной безопасности, при этом он не раскрыл повестку, но намекнул, что она сосредоточится на ситуации между Пакистаном и Ираном.

16 января Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана. 18 января Пакистан нанес ответные удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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