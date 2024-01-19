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В Госдуме хотят обратиться в парламент Франции из-за данных о французских наемниках

Волоин: ГД рассмотрит обращение к парламенту Франции из-за данных о наемниках

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Илья Питалев/РИА Новости

Госдума намерена обратиться в Национальное собрание Франции (нижняя палата французского парламента) из-за данных, что российские войска уничтожили французских наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, во Франции наемничество запрещено, поэтому данная тема заслуживает того, чтобы депутаты Госдумы обратились к французскому парламенту.

По его словам, депутат «важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину».

«На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами», — заключил он.

18 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове, где находились французы. До этого об ударе сообщило Минобороны РФ. По его данным, после удара по пункту временной дислокации иностранных военных уничтожены более 60 человек, в основном французы.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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