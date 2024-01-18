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Стало известно, что делегация из США в скором времени посетит Тайвань

FT: законодатели США в ближайшее время посетят Тайвань

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Daniel Tsang/Global Look Press

Делегация законодателей из США в ближайшее время планирует отправиться на Тайвань. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, на следующей неделе остров должны посетить члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Ами Бера (демократ, от штата Калифорния), Энди Барр (Республиканская партия, от Кентукки) и Марио Диас-Баларт (республиканец, от Флориды). Также позже на Тайвань может отправиться председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Майк Галлахер (Республиканская партия, от Висконсина).

Целью этих визитов газета называет демонстрацию руководству Тайваня поддержки со стороны США после прошедших на острове 13 января выборов главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента).

До этого официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявлял, что США должны прекратить поддержку сепаратистов на Тайване и уважать взаимные договоренности с Китайской народной республикой (КНР)

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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