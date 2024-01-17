В США заявили, что после победы Трампа в Айове президентская гонка окончена

Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что после победы экс-президента США на кокусах в Айове президентская гонка в стране фактически окончена. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я считаю, что эта гонка окончена, поэтому я горжусь тем, что поддерживаю Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов… Я с нетерпением жду возможности с энтузиазмом поддержать его», — заявил Круз.

До этого выбывший из президентской гонки в США кандидат от республиканцев Вивек Рамасвами призвал других кандидатов от его партии — Никки Хейли и Рона Десантиса — последовать его примеру и «отойти в сторону», оказывая поддержку экс-президенту США Дональду Трампу.

Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее сообщалось, что демократы «трясутся от страха» после победы Трампа в Айове.