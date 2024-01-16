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В США считают, что демократы «трясутся от страха» после победы Трампа в Айове

Член республиканской партии Диксон: демократы трясутся от страха из-за Трампа

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Cheney Orr/Reuters

Член Республиканской партии Тюдор Диксон заявила, что демократы сильно обеспокоены победой экс-президента США Дональда Трампа на кокусах в Айове, они «трясутся от страха». Об этом она сообщила на эфире Fox News.

«Демократы прямо сейчас трясутся от страха», — заявила Диксон.

Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

До этого в США рассказали, что упростило победу Трампа на кокусах в Айове.

Ранее союзники США заявили, что боятся возвращения Трампа в Белый дом.

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