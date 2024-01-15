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Президент Киргизии заявил о срыве госпереворота

Президент Киргизии Жапаров заявил о срыве госпереворота в республике

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в республике был сорван государственный переворот. Соответствующее заявление он сделал в интервью информационному агентству «Кабар».

Глава государства высказался о видео с руководителем строительной компании KG Group Имамидином Ташовым и активистом Тилекматом Куреновым, на котором они «обсуждали планы о совершении революции в Кыргызстане». В январе 2024 года бизнесмен и активист были объявлены в розыск.

По словам Жапарова, народ Киргизии не последует за этими людьми.

«У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может «кормиться с кормушки». Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы», — сказал президент.

Он также отметил, что сейчас нет «никакого основания для смены власти» в стране. Жапаров заверил, что нынешнее руководство Киргизии «не допустит появления поводов для этого».

В этом же интервью он сказал, что первые две революции, которые произошли в Киргизии в 2005 и 2010 годах, спонсировались из-за рубежа. По словам Жапарова, третья революция, произошедшая в 2020 году, случилась неожиданно, без какого-либо участия иностранных государств.

Ранее Матвиенко заявила о попытках внести раздор в отношения стран СНГ извне.

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