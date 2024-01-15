Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский журналист Николов начал получать угрозы после статьи о коррупции

Журналист Николов сообщил об угрозах после статьи о коррупции в украинском МО

close
100%
Peter Druk/Global Look Press

Украинский журналист и создатель проекта «Наши деньги» Юрий Николов начал получать угрозы после выхода его статьи о коррупции в министерстве обороны страны. Об этом публицист рассказал в социальных сетях, передает РИА Новости.

По словам Николова, вечером 14 января в его дом попытались вломиться неизвестные ему люди. Они потребовали от журналиста отправиться на фронт, а затем обклеили входную дверь листовками.

«Меня не было дома. <...> Эти уроды только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше не с кем — второй сын в Авдеевке, взрослый внук — на Купянском направлении», — отметил публицист.

Он добавил, что не знает, кто именно пытался ему угрожать. Тем не менее журналист предположил, что причиной послужила его статья о коррупции при осуществлении государственных закупок в военной сфере. После публикации этого материала из министерства обороны Украины был уволен действующий на тот момент глава ведомства Алексей Резников, уточнило агентство.

Ранее на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составили протокол за разглашение данных об обличителе коррупции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами