Украинский журналист Николов начал получать угрозы после статьи о коррупции

Украинский журналист и создатель проекта «Наши деньги» Юрий Николов начал получать угрозы после выхода его статьи о коррупции в министерстве обороны страны. Об этом публицист рассказал в социальных сетях, передает РИА Новости.

По словам Николова, вечером 14 января в его дом попытались вломиться неизвестные ему люди. Они потребовали от журналиста отправиться на фронт, а затем обклеили входную дверь листовками.

«Меня не было дома. <...> Эти уроды только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше не с кем — второй сын в Авдеевке, взрослый внук — на Купянском направлении», — отметил публицист.

Он добавил, что не знает, кто именно пытался ему угрожать. Тем не менее журналист предположил, что причиной послужила его статья о коррупции при осуществлении государственных закупок в военной сфере. После публикации этого материала из министерства обороны Украины был уволен действующий на тот момент глава ведомства Алексей Резников, уточнило агентство.

Ранее на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составили протокол за разглашение данных об обличителе коррупции.