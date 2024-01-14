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Украина подготавливает договор безопасности с США

Офис Зеленского сообщил о подготовке договора безопасности с США и Германией

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Shannon Stapleton/Reuters

Украина разрабатывает договоры безопасности с Соединенными Штатами, Германией, Францией и рядом других государств. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк.

«С США, Германией, Францией, Италией, Канадой и Польшей прорабатываются очень похожие документы, идея идентична для всех стран — предоставление гарантий безопасности для Украины. Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры безопасности»,— заявил Власюк.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали «историческое соглашение» о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал документ «абсолютно пустым». Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что появление на Украине военного контингента третьих государств означает объявление войны России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе президента Украины сообщили о том, что Киев начал двусторонние переговоры о гарантиях безопасности для Украины с Румынией.

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