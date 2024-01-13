На Тайване закрылись избирательные участки на выборах главы администрации Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости.

Участки работали с 08:00 (03:00 мск) до 16:00 (11:00 мск). После их закрытия начался подсчет голосов, который определит победителя. Им станет кандидат, набравший больше всего голосов. Второй тур не предусмотрен.

В выборах участвуют три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом считается Лай Циндэ.

Действующую главу администрации Цай Инвэнь обвинили в незаконной агитации в опубликованной в ее аккаунте записи в социальной сети Line, где фигурировало фото ее протеже Лая Циндэ.

Не обошлось и без скандалов на избирательных участках. Так, одну из голосовавших задержали за то, что ее ребенок испортил бюллетень.

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