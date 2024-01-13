ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы

Центральная избирательная комиссия России отказалась приглашать на предстоящие выборы президента страны представителей недружественных стран. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев в интервью газете «Известия».

По его словам, приглашения будут направлены только контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые. Приглашения также получили представители Всемирной ассоциации избирательных органов.

Список недружественных государств и территорий включает те из них, которые, по мнению российских властей, совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. В этом списке 49 государств и территорий, в том числе США и Великобритания.

Выборы президента Российской Федерации должны пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходило с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.