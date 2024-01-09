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В Сенате США заявили об истощении запаса боеприпасов на Украине

Лидер демократов в Сенате США Шумер: у Украины истощаются запасы боеприпасов

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Jonathan Ernst/Reuters

Лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на $60 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у украинской стороны заканчиваются боеприпасы. Он подчеркнул, что один из наблюдателей заявил, что ВСУ могут давать только один ответный залп на каждые пять российских выстрелов. Он подчеркнул, что «история не отнесется благосклонно к бездействию США в данном вопросе».

До этого бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что страны Запада потерпели неудачу в поддержке Украины, когда не смогли принять своевременных решений о предоставлении ВСУ «необходимых возможностей» для контрнаступления.

По его словам, операции в ходе контрнаступления «не принесли тех результатов, которых нам всем хотелось».

До этого он заявил, что кошмарный сценарий для Украины становится реальностью.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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