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Экс-глава МИД Австрии обвинила Запад в атаке ВСУ на Белгород

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад надоумил Киев ударить по России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Западные страны не осудили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, так как они сами предложили эту тактику Киеву. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

«Надо убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира. Этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и, прежде всего, Киева. В такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года», — сказала она.

По мнению Кнайсль, этими атаками Запад и Украина пытаются вызвать панику и хаос в России, но пока им сделать этого не удалось. Она подчеркнула, что Запад хочет руками Украины осложнить жизнь простых россиян.

До этого международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте заявлял, что союзникам Украины будет сложнее соглашаться на оказание новой помощи Украине, если она будет продолжать наносить удары по Белгороду.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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