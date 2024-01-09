В Кремле оценили, как региональные власти решали проблему с отоплением

В Кремле считают, что власти российских регионов работали с максимальной отдачей, чтобы решить проблему с отключением отопления у потребителей. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все делали то, что можно было сделать, был приложен максимум усилий. В некоторых местах нельзя было ликвидировать последствия сразу. Много неудобств и мучений людям пришлось пережить, но будут сделаны выводы, чтобы в тех местах, где наиболее уязвима инфраструктура, она менялась. Такую работу нельзя провести за месяц или за год», — сказал Песков.

Ночью 4 января рекордное похолодание до -30 градусов зафиксировали в Подмосковье. Теплотрассы и электроподстанции не выдержали такой нагрузки и массово вышли из строя. На отсутствие тепла жаловались жители Химок, Чехова, Подольска, Электростали, а также Раменского, Дмитровского, Волоколамского, Наро-Фоминского городских округов и Солнечногорского района.

Отключения теплоснабжения прошли и в некоторых других российских субъектах.

Ранее сообщалось, что без отопления остались более 6 тыс. жителей Находки.