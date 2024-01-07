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В Госдепе рассказали об атаках хуситов в Красном море

Блинкен: атаки хуситов в Красном море нарушили почти 20% мировых морских перевозок

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это не просто региональная проблема, атаки хуситов напрямую затрагивают граждан, грузы и коммерческие интересы более 40 государств, они также нарушили и перенаправили около 20% мировых морских перевозок.

Блинкен добавил, что доставка товаров в места, куда они должны были поступить, занимает больше времени, что увеличивает стоимость, а затраты перекладываются на потребителей по всему миру.

До этого стало известно, что военно-морские силы (ВМС) Индии направили эсминец «Ченнаи» на помощь захваченному пиратами в Аравийском море сухогрузу Lila Norfolk с индийским экипажем на борту. Судно Lila Norfolk под флагом Либерии отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO) о том, что вечером 4 января 2024 года на борт высадились примерно пять-шесть неизвестных вооруженных лиц.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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