В МИД Швеции назвали поддержку Украины главной задачей

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что помощь Украине будет основной задачей страны в области внешней политики. Его слова приводит ТАСС.

«Наша военная, политическая и экономическая поддержка Украины… остается главной внешнеполитической задачей на ближайшие годы», — заявил он.

По его словам, поддержка Украины является «главной возможностью ограничить варианты действий России». Он также подчеркнул, что Швеция внутри ЕС настаивает на усилении санкций в отношении России.

26 декабря министр обороны Швеции Пол Йонссон призвал увеличить производственные мощности страны, чтобы обеспечить себя и Украину необходимыми артиллерийскими боеприпасами. Как сказал глава военного ведомства, из-за одновременной закупки снарядов для нужд Стокгольма и Киева королевство оказалось в крайне «сложной ситуации». Он отметил, что Швеция быстро увеличила оборонный бюджет в период с 2020 по 2024 год, что создает пространство для необходимых решений.

Ранее стало известно, что Швеция намерена отказаться от помощи Мали из-за ее позиции по Украине.