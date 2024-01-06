США выступили против насильственного переселения палестинцев из Газы

США выступают против насильственного переселения палестинцев Израилем. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Алжира Ахмедом Аттафом, сообщается на сайте госдепартамента США.

«Госсекретарь подтвердил позицию Соединенных Штатов о недопустимости насильственного перемещения палестинцев из Газы и приверженность нашей страны работе по созданию более широкого, прочного регионального мира, который бы обеспечивал безопасность Израиля и способствовал созданию палестинского государства», — говорится в сообщении.

До этого Израиль провел переговоры с Конго о «добровольном» переселении жителей сектора Газа. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план перемещения жителей сектора Газа за пределы анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.