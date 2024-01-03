Израиль нашел, куда переселить жителей сектора Газа

Израильское правительство ведет секретные переговоры с Конго и другими странами о возможности «добровольного переселения» тысяч беженцев из сектора Газа. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник, на которого ссылается издание The Times of Israel.

По словам этого чиновника, «Конго готово принять мигрантов, и мы ведем переговоры с другими странами». Власти Израиля работают над возможностью эвакуации жителей анклава после окончания боевых действий в регионе. «Добровольное переселение» становится одним из основных направлений политики израильского правительства.

На заседании партии «Ликуд» 25 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал идею «добровольного переселения», но отметил, что одной из проблем является поиск стран, которые готовы принять беженцев из анклава.

Напомним, что сектор Газа находится под блокадой Израиля с 2007 года. В регионе продолжаются боевые действия между израильской армией и палестинскими боевиками.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.