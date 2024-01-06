Боррель прибыл в Ливан на фоне опасений эскалации в регионе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Ливан, чтобы обсудить ситуацию на границе страны с Израилем из-за опасений дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

«Глава внешнеполитического ведомства ЕС прибыл в Ливан, поскольку столкновения на границе с Израилем вызывают опасения по поводу более широкого конфликта», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Боррель пробудет в Ливане до воскресенья, чтобы обсудить ситуацию в Газе и ее влияние на регион.

До этого сообщалось, что Израиль атаковал штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте с помощью истребителей, а не беспилотных летательных аппаратов. Это было установлено в результате предварительного расследования, проведенного властями Ливана.

Ранее газета Politico писала, что американская администрация приветствовала вывод части израильских войск из сектора Газа, трактуя его как знак того, что Израиль переходит к операциям меньшей интенсивности и прислушивается к советам Вашингтона.