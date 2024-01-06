Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель прибыл в Ливан на фоне опасений эскалации в регионе

Боррель прибыл в Ливан, чтобы обсудить ситуацию на границе с Израилем

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Ливан, чтобы обсудить ситуацию на границе страны с Израилем из-за опасений дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

«Глава внешнеполитического ведомства ЕС прибыл в Ливан, поскольку столкновения на границе с Израилем вызывают опасения по поводу более широкого конфликта», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Боррель пробудет в Ливане до воскресенья, чтобы обсудить ситуацию в Газе и ее влияние на регион.

До этого сообщалось, что Израиль атаковал штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте с помощью истребителей, а не беспилотных летательных аппаратов. Это было установлено в результате предварительного расследования, проведенного властями Ливана.

Ранее газета Politico писала, что американская администрация приветствовала вывод части израильских войск из сектора Газа, трактуя его как знак того, что Израиль переходит к операциям меньшей интенсивности и прислушивается к советам Вашингтона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами