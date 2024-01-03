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Немецкие депутаты призвали поставить Киеву ракеты Taurus

Депутаты бундестага призвали отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Германия должна отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. К такому выводу пришли глава комитета бундестага по европейским делам, депутат партии «Зеленые» Антон Хофрайтер и член Христианско-демократического союза по внешней политики Норберт Реттген, чьи слова передает ТАСС.

По мнению политиков, на сегодняшний день ФРГ уже многое сделала для Украины в сфере противовоздушной обороны (ПВО), но «необходимо предоставить еще больше».

«Особенно важно быстро доставить Taurus», — в унисон утверждают Хофрайтер и Реттген.

Они также призвали министра обороны Германии Бориса Писториуса не колебаться и осуществить данную оборонную поставку. Таким образом Киев получит больше возможностей защищаться от атак Москвы, полагают депутаты.

В ноябре Писториус говорил, что власти ФРГ все еще не приняли решение о поставках Украине ракет Taurus. По его словам, вряд ли подобные вооружения могут повлиять на ситуацию на поле боя.

Ранее в Германии пригрозили России поставками Taurus на Украину.

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