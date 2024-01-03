Токаев рассказал о попытках навязать Казахстану модель двоевластия

В январе 2022 года Казахстану пытались навязать модель двоевластия после формального ухода с должности президента Нурсултана Назарбаева. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что эти попытки были целенаправленными и организованными. По словам президента Казахстана, в ситуации «транзита власти» политические манипуляторы сумели сформировать «некий параллельный центр власти».

«Действовали президент, верховный главнокомандующий и председатель Совбеза в лице бывшего президента. Это не могло не привести к властной коллизии», — объяснил он.

Токаев подчеркнул, что в государстве не должно быть и большого, и маленького президента.

«В будущем граждане страны должны извлечь уроки из этой ситуации, дистанцироваться от чего-то подобного и думать только об интересах государства и единстве общества», — резюмировал глава Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что грядущие президентские выборы в России имеют большое международное значение, так как ни одна серьезная проблема мира не может решаться без участия Москвы.

Ранее Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана партнерство в газовой сфере.