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Московский формат по Афганистану продолжит функционировать в 2024 году

Кабулов: московский формат по Афганистану продолжит работу в 2024 году 

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Деятельность московского формата по Афганистану будет продолжена в 2024 году. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, чьи слова передает ТАСС.

«Обязательно», — ответил он на вопрос о продлении работы.

Кабулов пояснил, что по традиции эти встречи проходят во второй половине года, осенью.

«У нас это не единственный формат, будет еще что-то», — отметил дипломат.

Дополнительные подробности он пообещал привести ближе к дате.

В июле в Министерстве иностранных дел России объявили, что делегация талибов (организация запрещена в России)* подтвердила участие в московском формате. Встреча московского формата по Афганистану была назначена на 29 сентября в Казани. Основной темой обсуждения была обозначена инклюзивность временного правительства талибов.

Ранее Кабулов говорил, что Москва одобрила увеличение штата посольства Афганистана в России.

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