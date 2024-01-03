Московский формат по Афганистану продолжит функционировать в 2024 году

Деятельность московского формата по Афганистану будет продолжена в 2024 году. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, чьи слова передает ТАСС.

«Обязательно», — ответил он на вопрос о продлении работы.

Кабулов пояснил, что по традиции эти встречи проходят во второй половине года, осенью.

«У нас это не единственный формат, будет еще что-то», — отметил дипломат.

Дополнительные подробности он пообещал привести ближе к дате.

В июле в Министерстве иностранных дел России объявили, что делегация талибов (организация запрещена в России)* подтвердила участие в московском формате. Встреча московского формата по Афганистану была назначена на 29 сентября в Казани. Основной темой обсуждения была обозначена инклюзивность временного правительства талибов.

Ранее Кабулов говорил, что Москва одобрила увеличение штата посольства Афганистана в России.