Появились подробности о напавшем на лидера оппозиции в Южной Корее

Неизвестный, напавший с ножом на председателя оппозиционной «Демократической партии» Южной Кореи Ли Чжэ Мена, носил на голове бумажную корону с надписью «Я — Ли Чжэ Мен». Об этом сообщил телеканал «Ёллин Конган ТВ».

Телеканал показал полный видеоролик с нападением на политика, которое произошло во время его общения с журналистами в ходе посещения площадки для строительства нового аэропорта в Пусане.

На Ли Чжэ Мена напали во время массового мероприятия в Пусане утром 2 января. По словам свидетелей происшествия, подозреваемый представился одним из сторонников политика, подошел к нему с просьбой дать автограф, а затем 20-30-сантиметровым оружием ударил по собеседнику. Нападавший был арестован на месте.

Ли Чжэ Мена экстренно доставили в больницу Пусанского национального университета, он находился в сознании. Пресс-секретарь демократической партии Квон Чхиль Сын заявил, что существовала «опасность обильного кровотечения». Спустя некоторое время оппозиционера перевезли на вертолете в больницу Сеульского национального университета в Сеуле для операции.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель поручил полиции и соответствующим властям незамедлительно провести расследование нападения на Ли Чжэ Мена.

Ранее сообщалось, что в центре Мадрида неизвестный выстрелил в испанского политика Алехо Видаля Куадраса.