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В Южной Корее напали на лидера оппозиционной партии

Yonhap: в Южной Корее напали с ножом на лидера оппозиционной партии Ли Чже Мена

В Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает Yonhap.

Инцидент произошел в ходе массового мероприятия в Пусане.

По данным агентства, во время встречи с журналистами в ходе осмотра места строительства нового городского аэропорта неизвестный подошел к Ли Чжэ Мену с просьбой дать автограф и внезапно ударил его в шею ножом.

Политика экстренно доставили в больницу Национального университета Пусана. Он был в сознании.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель поручил полиции и соответствующим властям незамедлительно провести расследование инцидента. Напавшего на политика задержали на месте происшествия. Мотивы преступления не сообщаются.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в центре Мадрида неизвестный выстрелил в испанского политика Алехо Видаля Куадраса, Пострадавший был госпитализирован в сознании.

Ранее на нидерландского политика, критикующего поставки оружия Украине, напали в Бельгии.

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