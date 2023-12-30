В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится на классические переговоры с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук», что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвы «в классическом смысле слова». По его словам, будет ультиматум.

«Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет. Это не парадокс, это объективное развитие войны, как войны, которую мы имеем», — высказал мнение Подоляк.

Он также выразил уверенность в том, что Европейский союз продолжит помогать Украине, и, по его словам, уже произошла масштабная трансформация в поведении некоторых лидеров и отношение к Киеву.

28 декабря Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 10 дней назад состоялась уже четвертая в этом году встреча западных государств и некоторых стран «глобального Юга» по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней приняли участие «единомышленники» Москвы, которые не держат тайн от российских властей, добавил дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.