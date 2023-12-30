Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится на классические переговоры с РФ

Подоляк: переговоров между Украиной и РФ не будет, Киев предъявит ультиматум

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук», что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвы «в классическом смысле слова». По его словам, будет ультиматум.

«Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет. Это не парадокс, это объективное развитие войны, как войны, которую мы имеем», — высказал мнение Подоляк.

Он также выразил уверенность в том, что Европейский союз продолжит помогать Украине, и, по его словам, уже произошла масштабная трансформация в поведении некоторых лидеров и отношение к Киеву.

28 декабря Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 10 дней назад состоялась уже четвертая в этом году встреча западных государств и некоторых стран «глобального Юга» по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней приняли участие «единомышленники» Москвы, которые не держат тайн от российских властей, добавил дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами