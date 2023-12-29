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В Раде высмеяли новую помощницу Залужного

Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу главкома ВСУ Залужного

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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая на своей странице в социальных сетях оценила новую помощницу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Татьяны Ефремовой.

«Тем временем в кабинетах доктора философии. Несется», — написала Безуглая, вероятно, сравнив Ефремову с курицей.

В другом посте Безуглая написала, что «в идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат».

Ранее Безуглая опубликовала фото с Валерием Залужным, обратив внимание на его ручку, стоимость которой она оценила в 24 тыс. гривен (почти 60 тысяч рублей).

28 декабря сообщалось, что Залужный успешно защитил свою диссертацию по праву и получил степень доктора философии. После этого политолог Лариса Шеслер объяснила, зачем Залужному научная степень.

29 декабря Залужный сообщил о взрывах на объектах критической инфраструктуры Украины.

Ранее Залужный опроверг заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что армии требуются дополнительные 500 тысяч мобилизованных.

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