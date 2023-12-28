Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый заявила, что на переговорах весной 2022 года в Стамбуле Россия и Украина были близки к мирному соглашению, достигнув компромисса. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией», — рассказал он.

Чалый напомнил, что было заключено Стамбульское коммюнике и в начале апреля стороны были близки к мирному регулированию.

«По каким-то причинам оно было отложено», — заявил он.

Он отметил, что инициатором коммюнике был российский президент Владимир Путин, который, по словам Чалого «действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной».

В ноябре 2023 года глава украинской делегации на стамбульских переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ. По словам лидера фракции «Слуга народа», тогда с Россией можно было договориться, а сейчас у Украины «очень плохая» переговорная позиция.

Ранее в Киеве уклонились от ответа о роли Джонсона в переговорах с Москвой в 2022 году.