Нетаньяху ответил Эрдогану на сравнение с Гитлером

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не имеет права отчитывать США. Его слова приводит Reuters.

По словам Нетаньяху, этнические чистки курдов и судебное преследование журналистов лишили Эрдогана права читать другим лекции по моральным вопросам.

До этого турецкий лидер сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером из-за его политики в секторе Газа.

Накануне старший советник главы правительства Израиля Марк Регев заявил, что еврейское государство рассчитывает на «дерадикализацию» сектора Газа, как это произошло с Германией и Японией после окончания Второй мировой войны. Он отметил, что после нападения 7 октября на Израиль группировка ХАМАС дискредитировала себя в глазах многих жителей Газы из-за пути, «основанного на радикализации, экстремизме и фанатизме».

Ранее Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в Газе.