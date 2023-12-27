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Нетаньяху ответил Эрдогану на сравнение с Гитлером

Нетаньяху: Эрдоган не может читать лекции по морали США

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не имеет права отчитывать США. Его слова приводит Reuters.

По словам Нетаньяху, этнические чистки курдов и судебное преследование журналистов лишили Эрдогана права читать другим лекции по моральным вопросам.

До этого турецкий лидер сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером из-за его политики в секторе Газа.

Накануне старший советник главы правительства Израиля Марк Регев заявил, что еврейское государство рассчитывает на «дерадикализацию» сектора Газа, как это произошло с Германией и Японией после окончания Второй мировой войны. Он отметил, что после нападения 7 октября на Израиль группировка ХАМАС дискредитировала себя в глазах многих жителей Газы из-за пути, «основанного на радикализации, экстремизме и фанатизме».

Ранее Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в Газе.

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