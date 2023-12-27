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В Эстонии призвали выделять больше 3% ВВП на оборону

Экс-президент Эстонии Ильвес: Таллину нужно выделять более 3% ВВП на оборону

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Reuters

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал власти страны выделять больше трех процентов ВВП на нужды обороны, а также поднять подоходный налог до 24% в этих же целях. Об этом политик заявил в интервью газете Eesti Ekspress.

«Очень хорошо, что мы выделяем три процента ВВП на национальную оборону. Но нам нужно больше! Во время холодной войны США тратили до десяти процентов, а в Германии в 1980-х годах расходы на оборону составляли четыре процента от ВВП. Почему? Потому что существовала угроза», — заявил Ильвес.

По его словам, выделение большего количества денежных средств, а также потенциальное повышение налогов необходимы, чтобы «защитить государство».

До этого Ильвес заявил, что Европа находится «в состоянии войны», поэтому краткосрочные проблемы местных жителей «не имеют значения», когда речь идет о событиях на Украине.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Эстония выдаст Украине уклоняющихся от военной службы граждан.

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