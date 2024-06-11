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Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в Хайфе

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги звучат в северном израильском городе Хайфе

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Global Look Press

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, впервые с января звучат в крупнейшем израильском северном портовом городе Хайфе. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в Хайфе на севере Израиля», — говорится в публикации.

Утром израильские военные сообщили о перехвате подозрительного воздушного объекта, приближавшегося с востока к территории страны.

До этого ХАМАС призвал США оказать давление на Израиль для прекращения конфликта в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее стало известно, что США могут договориться с ХАМАС об освобождении заложников в обход Израиля.

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