Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в Хайфе

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, впервые с января звучат в крупнейшем израильском северном портовом городе Хайфе. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в Хайфе на севере Израиля», — говорится в публикации.

Утром израильские военные сообщили о перехвате подозрительного воздушного объекта, приближавшегося с востока к территории страны.

До этого ХАМАС призвал США оказать давление на Израиль для прекращения конфликта в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее стало известно, что США могут договориться с ХАМАС об освобождении заложников в обход Израиля.