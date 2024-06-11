Челябинская ОПГ завозила мигрантов в РФ под видом студенческого обмена

Жителей Челябинской области подозревают в организации канала незаконной миграции. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, члены ОПГ приглашали иностранцев в Россию под видом программы международного студенческого обмена, в рамках которой граждане других стран якобы проходили обучение по приглашению учебного заведения. В результате иностранные специалисты должны были усвоить знания, связанные с определенными профессиями.

«По факту же иностранцами осуществлялась коммерческая трудовая деятельность, а их обучение не проводилось», — сообщается в публикации.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, которые позволят закрепить доказательную базу и установить другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Ранее в Нижегородской области иностранцы помогли нелегально пересечь границу с РФ более чем 1000 мигрантов.