Стали известны подробности гибели француза при попытке проникнуть на Байконур

Французский турист-экстремал Анджело Алебета погиб из-за остановки сердца, пытаясь проникнуть на территорию космодрома Байконур. Об этом сообщает Telegram-канал «112» .

Отмечается, что жители Парижа 27-летний Николас Карбо и 25-летний Анджело Алебета несколько дней назад приехали в Казахстан с целью попасть на космодром. Добираться до запретной зоны решили пешком по степи. Отмечается, что температура на улице — +32 в тени.

У Алебета несколько раз шла кровь из носа, в конце концов он упал без сознания. Его товарищ побежал к ближайшей дороге — трассе «Самара — Чимкент», остановил казахских полицейских, но не смог ничего объяснить. Правоохранители отвезли экстремала на КПП-1 космодрома, и уже российские сотрудники полиции бросились на поиски пострадавшего.

Когда Алебета нашли, он был уже мертв. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Предварительно, сердце туриста не выдержало из-за жары.

7 мая экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что двое иностранных граждан — Великобритании и Белоруссии — задержаны на космодроме Байконур в районе стартовой площадки 112, комплекс «Буран».

В мае гендиректор самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что Россия ведет переговоры о строительстве новых космодромов по всему миру.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены отправить на Луну ядерную установку.