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Венгрию захотели исключить из «Бухарестской девятки» из-за Украины

FT: Венгрию могут исключить из «Бухарестской девятки» из-за позиции по Украине

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Virginia Mayo/AP

Представители стран «Бухарестской девятки» рассматривают возможность исключения Венгрии из объединения из-за позиции Будапешта по Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Дипломаты из «Бухарестской девятки» — восточноевропейских союзников по НАТО и ЕС — обсудили возможность исключения Венгрии из будущих встреч», — говорится в тексте.

Как пишет FT, на недавних встречах Венгрия наложила вето на выводы группы о необходимости увеличения помощи Украине, а также поддержки любых шагов НАТО, направленных на усиления военной поддержки Киева.

Лидеры «Бухарестской девятки» проведут встречу в Риге, и по словам собеседников FT, Будапешт намерен отказаться одобрить проект заявления, с которым согласны остальные страны. По данным источника издания, дискуссии об исключении Венгрии будут «очень серьезными». Собеседник не исключил, что встреча в нынешнем составе произойдет в последний раз.

«Бухарестская девятка» (Б9) представляет собой объединение 9 стран Центральной и Восточной Европы, а именно: Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. Ее еще называют восточным флангом НАТО. Целью объединения является углубленное сотрудничество в военной сфере.

Ранее в Германии предложили исключить Венгрию и Словакию из Евросоюза из-за Украины.

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