Власти Украины обещали украинцам быструю победу и теперь у миллионов граждан «ломка» от позитивной информации. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в беседе с каналом Politeka Online в Youtube.

Он отметил, что Киев не предупреждал людей, что конфликт может быть длинным и истощающим.

По его словам, украинцам давали «дешевый информационный наркотик» вместо того, «чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям».

Часть граждан Украины до сих пор находится на этом «допинге», и эти люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию, а рациональные мысли расцениваются как «враждебное», подчеркнул политолог.

Киев, по его словам, теперь разрывается — дать позитивную информацию, которая не соответствует действительности и отрывает власть от того, что происходит в обществе, или дать что-то негативное, но так они будут противоречить самим себе.

До этого депутат Европарламента Мик Уоллес призвал власти ЕС понести ответственность за выдачу украинцев для службы в ВСУ.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.