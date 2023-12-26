Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае объяснили желание США украсть зарубежные активы РФ

Sohu: США сколотили преступную банду для кражи российских активов за рубежом

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

США решили «сколотить преступную банду», чтобы украсть $300 млрд зарубежных активов России. Об этом пишет китайский портал Sohu.

По мнению автора статьи, президент США Джо Байден, раздувая конфликт между Россией и Украиной, в последние годы опирался на капитал и промышленность, привлеченные из Европы. Американские лидер пытался оживить реальное производство и вернуть свою страну на путь индустриализации.

«Но теперь есть опасения, что этот капитал снова готовится к «бегству» из США. Можно сказать, что американцы совершили один из самых роковых стратегических промахов, подставив лицо под мощную пощечину от всего мира», — говорится в материале.

До этого лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер назвал возможную конфискацию активов России «катаклизмом». Подобное развитие событий разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, и станет первым шагом к дедолларизации, уверен эксперт.

Тем временем власти Великобритании изучают законность возможной конфискации российских активов для их последующего использования в пользу Украины.

Ранее США предложили варианты передачи Киеву замороженных российских активов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами