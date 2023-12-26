США решили «сколотить преступную банду», чтобы украсть $300 млрд зарубежных активов России. Об этом пишет китайский портал Sohu.

По мнению автора статьи, президент США Джо Байден, раздувая конфликт между Россией и Украиной, в последние годы опирался на капитал и промышленность, привлеченные из Европы. Американские лидер пытался оживить реальное производство и вернуть свою страну на путь индустриализации.

«Но теперь есть опасения, что этот капитал снова готовится к «бегству» из США. Можно сказать, что американцы совершили один из самых роковых стратегических промахов, подставив лицо под мощную пощечину от всего мира», — говорится в материале.

До этого лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер назвал возможную конфискацию активов России «катаклизмом». Подобное развитие событий разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, и станет первым шагом к дедолларизации, уверен эксперт.

Тем временем власти Великобритании изучают законность возможной конфискации российских активов для их последующего использования в пользу Украины.

Ранее США предложили варианты передачи Киеву замороженных российских активов.