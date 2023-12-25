Политолог не исключила, что Слуцкий может занять второе место на президентских выборах

Позиции лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, выдвинутого партией кандидатом в президенты России, представляются достаточно сильными, считает политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. В беседе с «Газетой.Ru» политолог назвала председателя ЛДПР «понятным и системным политиком, ориентированным на взаимодействие с избирателями».

Эксперт отметила, что ЛДПР оказалась единственной парламентской партией, которая выдвигает на выборы своего руководителя.

По мнению Анны Федоровой, за последний год председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проявил себя как сильный лидер.

«ЛДПР достойно проявила себя во время Единого дня голосования в сентябре 2023 года. Опасения, что со сменой лидера партия существенно ослабнет, не сбылись. Слуцкий наращивает свою узнаваемость, он авторитетен, это действительно понятный системный человек, поэтому, думаю, результатов на президентских выборах можно ожидать неплохих», — заявила политолог.

Анна Федорова не исключила, что Слуцкий может занять второе место на президентских выборах, но для того, чтобы делать прогнозы, по ее словам, сначала нужно посмотреть, будет ли консолидироваться электорат вокруг представителя «Новых людей» Владислава Даванкова. Также, добавила Федорова, значительную роль в предвыборной игре может сыграть тот факт, что от партии коммунистов на выборы пойдет не Геннадий Зюганов, а Николай Харитонов.

25 декабря в Центральную избирательную комиссию поданы документы на регистрацию Леонида Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента России от партии ЛДПР.

Ранее политолог Анна Федорова заявила, что специальная военная операция и антироссийские санкции консолидировали различные партии, группы и движения вокруг действующего президента России Владимира Путина.