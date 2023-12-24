США расширили свою территорию в Арктике

Соединенные Штаты расширили свою часть континентального шельфа (это продолжение сухопутной части территории страны под водой — «Газета.Ru») в Арктике и Беринговом море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа США.

«Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь около миллиона квадратных километров, преимущественно в Арктике и Беринговом море, зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Канада и Россия. США также объявили границы шельфа в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Мексиканском заливе», — пишет издание.

Как утверждают журналисты, за счет расширения шельфа Штаты хотят получить доступ к месторождениям нефти и газа, а также к минералам для производства автомобильных аккумуляторов.

До этого начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру вблизи границ России.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом.