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В Германии призвали вернуть беженцев призывного возраста на Украину

Focus: в интересах ФРГ вернуть беженцев призывного возраста на Украину

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Michael Kuenne/Global Look Press

В интересах ФРГ вернуть украинцев призывного возраста обратно на родину. Такую точку зрения высказал корреспондент журнала Focus Ульрих Райц.

По его словам, интеграционные курсы для приехавших в Германию украинцев не принесли результата, так как более половины беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень.

Кроме того, в ФРГ работают гораздо меньше выходцев из Украины, чем в других европейских странах, и они «засиживаются и застревают» на социальном пособии.

Такое развитие событий, считает Райц, сигнализирует властям Германии о необходимости пересмотреть свое отношение к украинцам и отправить призывников обратно на родину.

До этого немецкая газета Welt писала, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассчитывает призвать на военную службу мужчин в возрасте 25-60 лет, проживающих в Германии и других странах.

Издание отмечало, что Умеров дал понять, что на неявку в военкоматы будут санкции. При этом сообщалось о планах мобилизовать дополнительно от 450 000 до 500 000 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена вернуть на родину украинцев призывного возраста.

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