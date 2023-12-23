В Германии рассказали об отношении России к немецким дипломатам

Российская Федерация в большинстве случаев ведет себя корректно по отношению к дипломатам Германии. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф в интервью редакционному объединению RND.

«Российская сторона в большинстве случаев ведет себя корректно по отношению к нам», — сказал он.

Отвечая на вопрос, сталкивается ли посол с ограничениями при исполнении своих обязанностей, он отметил, что на него распространяются положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Правительство России придерживается этого, у нас отсутствуют признаки того, что эти правила могут быть нарушены, так как у Москвы есть дипломаты по всему миру», — указал Ламбсдорф.

По его мнению, решение о сокращении численности сотрудников немецких учреждений в России до 350 усложняет работу.

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