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В Германии рассказали об отношении России к немецким дипломатам

Посол ФРГ Ламбсдорф: Россия корректна по отношению к немецким дипломатам

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Российская Федерация в большинстве случаев ведет себя корректно по отношению к дипломатам Германии. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф в интервью редакционному объединению RND.

«Российская сторона в большинстве случаев ведет себя корректно по отношению к нам», — сказал он.

Отвечая на вопрос, сталкивается ли посол с ограничениями при исполнении своих обязанностей, он отметил, что на него распространяются положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Правительство России придерживается этого, у нас отсутствуют признаки того, что эти правила могут быть нарушены, так как у Москвы есть дипломаты по всему миру», — указал Ламбсдорф.

По его мнению, решение о сокращении численности сотрудников немецких учреждений в России до 350 усложняет работу.

Бывший постоянный представитель ФРГ при Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рюдигер Людекинг заявлял, что западные страны очень однобоко фокусируются на поставках оружия в рамках политических дискуссий вокруг Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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