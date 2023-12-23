Германии придется взаимодействовать с Россией, несмотря на разные позиции по Украине. Об этом в интервью редакционному объединению RND заявил посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф.

«У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам. Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией», — заявил Ламбсдорф.

22 декабря в Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте.

В этот же день в Германии раскритиковали Евросоюз за запрет импорта стальной продукции из России.

До этого издание Tagesspiegel сообщило, что Германия отказалась выдавать Киеву беглых украинцев для мобилизации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал власти Германии «вороватым народом» за планы конфисковывать российские активы.