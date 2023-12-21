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Тимошенко пообещала запретить ЛГБТ на Украине

Тимошенко пообещала запретить ЛГБТ в случае прихода к власти на Украине

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РИА «Новости»

Лидер фракции «Батьковщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко на совещании с однопартийцами обещала запретить ЛГБТ после прихода к власти на Украине. Видео с обращением Тимошенко опубликовано в Telegram-канале Klymenko Time.

«Мы против этого публично. Как только будет перезагрузка власти, мы все это отменим нафиг. Есть только два пола — мужской и женский. Все остальное нужно забыть. Есть традиционные ценности», — сказала Тимошенко.

14 декабря Тимошенко заявила, что Украине необходимо немедленно заняться списанием внутренних и внешних долгов.

В сентябре политик утверждала, что Киев не будет проводить парламентские выборы во время конфликта с Россией.

Ранее певец Сергей Лазарев удалил клип, в котором суд усмотрел пропаганду ЛГБТ.

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