ЦИК Азербайджана утвердил кандидатуру Алиева на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение кандидатуры действующего президента страны Ильхама Гейдар оглу Алиева на пост главы государства. Об этом сообщает агентство Trend.

«Утверждена кандидатура Ильхама Гейдар оглу Алиева, выдвинутая от партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах», — подчеркивается в материале.

Как указано в публикации, соответствующее решение было принято 19 декабря. При этом проведение внеочередных выборов главы республики запланировано на 7 февраля 2024 года.

12 декабря заместитель председателя — руководитель центрального аппарата правящей в стране партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов сообщил о намерении Ильхама Алиева принять участие в предстоящих президентских выборах. Тогда же он сообщил, что политическое объединение планирует проработать план мероприятий в связи с проведением всеобщего голосования.

Спустя три дня партия «Ени Азербайджан» официально выдвинула нынешнего главу государства в качестве кандидата на предстоящих выборах. В тот же день политическое объединение назначило полномочных представителей своего кандидата, которыми стали заместители председателя партии Али Ахмедов и Таир Будагов.

Ранее президент Азербайджана прошелся по флагу Нагорного Карабаха, который лежал на полу в здании бывшей администрации республики.