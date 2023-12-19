Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦИК Азербайджана утвердил кандидатуру Алиева на выборах президента

Центризбирком Азербайджана одобрил выдвижение Алиева на пост президента

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение кандидатуры действующего президента страны Ильхама Гейдар оглу Алиева на пост главы государства. Об этом сообщает агентство Trend.

«Утверждена кандидатура Ильхама Гейдар оглу Алиева, выдвинутая от партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах», — подчеркивается в материале.

Как указано в публикации, соответствующее решение было принято 19 декабря. При этом проведение внеочередных выборов главы республики запланировано на 7 февраля 2024 года.

12 декабря заместитель председателя — руководитель центрального аппарата правящей в стране партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов сообщил о намерении Ильхама Алиева принять участие в предстоящих президентских выборах. Тогда же он сообщил, что политическое объединение планирует проработать план мероприятий в связи с проведением всеобщего голосования.

Спустя три дня партия «Ени Азербайджан» официально выдвинула нынешнего главу государства в качестве кандидата на предстоящих выборах. В тот же день политическое объединение назначило полномочных представителей своего кандидата, которыми стали заместители председателя партии Али Ахмедов и Таир Будагов.

Ранее президент Азербайджана прошелся по флагу Нагорного Карабаха, который лежал на полу в здании бывшей администрации республики.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами