Мишустин прибыл в Китай

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

До этого в пресс-службе кабмина РФ сообщили, что Мишустин проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

Согласно имеющимся планам, в Пекине пройдет 28-й регулярная встреча глав правительств двух стран. Ожидается, что во время переговоров с Си Цзиньпином и Ли Цяном будет рассмотрено развитие российско-китайских отношений с акцентом на гуманитарные и межрегиональные обмены.

Особое внимание стороны уделят расширению торгового сотрудничества и продвижению совместных крупных проектов. Будет подписан ряд документов, включая совместное коммюнике.

До этого КНР посетил вице-премьер России Александр Новак. Он принял участие в 20-м заседании межправительственной комиссии России и Китая по энергетическому сотрудничеству.

Ранее в КНР дали оценку отношениям с Россией.